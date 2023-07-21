Bingöl'de 4 Bin 5 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 5 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, 5 tarlaya ekilmiş olan kenevir bitkileri ile sulama hortumu bulundu.