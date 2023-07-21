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Bingöl'de 4 Bin 5 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 5 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, 5 tarlaya ekilmiş olan kenevir bitkileri ile sulama hortumu bulundu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonunda ilçe kırsalında arama gerçekleştirdi.

Operasyonda, 5 tarlaya ekilmiş 4 bin 5 kök Hint keneviri ile 390 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel

Bingöl Güncel Haberler

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