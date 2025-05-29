Bingöl'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.14'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kiğı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,56 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.