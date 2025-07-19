Bingöl'de 33 Şehit Anısına Harita

Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te PKK'lı teröristlerce şehit edilen 33 asker anısına yaptırılan "33 Er Şehitler Anıtı" karşısındaki istinat duvarına ay yıldızlı Türkiye haritası yerleştirildi.

Valilik ve Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil kıyafetli ve silahsız 33 askerin anısını yaşatmak amacıyla çalışma yaptı.

Bu kapsamda, saldırının gerçekleştiği Anıttepe mevkisinde temsili mezarlardan oluşan "33 Er Şehitler Anıtı" karşısındaki yamaca istinat duvarı örüldü.

İstinat duvarına, üzerinde "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" yazılı 3 metre yüksekliğinde, 7 metre genişliğinde ışıklı Türkiye haritası yerleştirildi.