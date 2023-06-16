Bingöl'de 3 zanlı yakalandı

Bingöl'de 10 ile 21 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalanma kararı bulunan 3 zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Silahla Tehdit, 6136 SK 15. Maddesine aykırılık, Kamu Malına Zarar Verme, Basit Yaralama suçlarından hakkında toplam 21 yıl 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan bir şahıs ile yine Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın alma veya Bulundurma,1072 SKM, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçlarından hakkında toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası 3 bin 900 TL adli para cezası ve aranma kaydı olan bir şahıs, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Herkesin Girebileceği Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, suçlarından hakkında toplam 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan bir şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL