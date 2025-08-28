Bingöl'de 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.