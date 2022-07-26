Bingöl'de 3 köyde ağaçlık alanlarda çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü BİNGÖL merkeze bağlı Gümüşlü, Ardıçtepe ve Erdemli köyleri yakınlarında ağaçlık alanda çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. BİNGÖL merkeze bağlı Gümüşlü, Ardıçtepe ve Erdemli köyleri yakınlarında ağaçlık alanda çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Merkeze bağlı Gümüşlü köyü, Ardıçtepe ve Erdemli köylerinde bulunan ağaçlık alanlarda gündüz saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine yangın çıkan bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve belediyeye bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınların çıkış sebebi araştırılıyor. Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel Güncel Haberler

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