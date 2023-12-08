Bingöl'de 3 Kilo 94 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de yapılan operasyonda, 3 kilo 94 gram kubar esrar ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'de 3 kilo 94 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda merkez ilçede gerçekleştirdiği çalışmalarda, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.

Araçta 3 kilo 94 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü B.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.