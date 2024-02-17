Bingöl'de 3. Fotoğrafçılar Maratonu'nda Paraşüt ve Kayak Gösterisi

Bingöl'de "3. Fotoğrafçılar Maratonu" kapsamında Hesarek Kayak Merkezi'nde düzenlenen paraşüt ve kayak gösterisi görüntülendi.

Valilik, Belediye, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odası ve Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneğince organize edilen 3. Fotoğrafçılar Maratonu'nun üçüncü gününde fotoğrafçılar kentin doğal güzelliklerini objektiflerine yansıtıyor.

Fotoğrafçılar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Hesarek Kayak Merkezi'nde düzenlenen programda, paraşüt ve Türk bayraklarıyla yapılan kayak gösterisini görüntüledi.

Etkinliğe katılan Vali Ahmet Hamdi Usta, gazetecilere, maratona 260 fotoğrafçının katıldığını söyledi.

Fotoğrafçıların Bingöl'e geldiğini belirten Usta, "Bingöl'ün güzelliklerini, doğal hayatını, vahşi hayvanlarını fotoğraflıyorlar. Biz devamında bu fotoğrafları bir albüm haline getirip kamuoyunun ilgisine sunacağız ve dereceye giren fotoğrafları da İstanbul ve Ankara'da yapacağımız galalarda paylaşacağız." diye konuştu.

Batman'dan gelen fotoğraf sanatçısı Orhan Kartal, çektikleri karelerin belge niteliğinde bir arşiv olduğunu ifade etti. Kartal, "Bingöl'ün çok güzel doğası ve insanları var. Köyleri gezdik, insanlar çok misafirperverdi. Hesarek Kayak Merkezi'ndeki etkinlik de çok güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.