Bingöl'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

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Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. Yetkililer, yakalanan şahısların cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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