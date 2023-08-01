Bingöl'de 3 Ayrı Operasyonda 2 Bin 252 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında yapılan 3 ayrı operasyonda 2 bin 252 kök kenevir ele geçirildi. Bingöl Valiliği, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda kök kenevir bitkisi ve sulama hortumu ele geçirildiğini duyurdu.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında yapılan 3 ayrı operasyonda 2 bin 252 kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada; "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ilimizde uyuşturucu ile mücadele amacıyla icra edilen faaliyetler kapsamında Genç İlçesi kırsalında üç ayrı tarla içerisinde; 2 bin 252 kök kenevir bitkisi ile 579 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli işlemlere başlanılmış olup vatandaşlarımızı uyuşturucu madde ve tacirlerinden uzak tutmak amacıyla gerek önleme çalışmalarımız, gerekse yakalama çalışmalarımız Bingöl halkının da desteği ile artarak ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİNGÖL