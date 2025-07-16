Bingöl'de 3 Av Tüfeği ve Tabanca Ele Geçirildi

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Bingöl'ün Genç ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda 3 av tüfeği ve bir tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve ilçe jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 av tüfeği, tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Savcılık kararıyla 4 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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