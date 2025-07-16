Bingöl'de 3 Av Tüfeği ve Tabanca Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve ilçe jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 av tüfeği, tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Savcılık kararıyla 4 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.