Bingöl'de 3 Av Tüfeği ve Tabanca Ele Geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda 3 av tüfeği ve bir tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve ilçe jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 av tüfeği, tabanca ve şarjör ele geçirildi.
Savcılık kararıyla 4 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel