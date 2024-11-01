Bingöl'de 3 Aranan Şahıs Yakalandı, 2 Tabanca Ele Geçirildi

Bingöl'de hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari 1 kişi ile bazı suçlardan arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile "dolandırıcılık" ile "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, 2 tabanca ve 22 fişek ele geçirildi.

Hükümlü, işlemlerin ardından tutuklanarak Elazığ İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

2 şüpheli hakkında ise Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adli işlem başlatıldı.