Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de 3 Aranan Şahıs Yakalandı, 2 Tabanca Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de hırsızlıktan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir firari ile dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı. Operasyonda 2 tabanca ve 22 fişek de ele geçirildi.

Bingöl'de hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari 1 kişi ile bazı suçlardan arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile "dolandırıcılık" ile "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, 2 tabanca ve 22 fişek ele geçirildi.

Hükümlü, işlemlerin ardından tutuklanarak Elazığ İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

2 şüpheli hakkında ise Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

 Ankara'da hareketli anlar! TBMM binasında intihar girişimi

TBMM binasında intihar girişimi

 Vergi yüzsüzleri açıklandı! 36 bin 806 kişi, 915 milyar TL borç

İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

Husumetlisine kurşun yağdıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruben Amorim kimdir? Manchester United'ın yeni hocası Ruben Amorim kimdir 2 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, İkizler, Kova, Oğlak burcu yorumu! 2 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Vergi yüzsüzleri isim sorgulama nasıl yapılır (İSİM – SOY İSİM)? Vergi yüzsüzleri İSİM LİSTESİ 2024! (TAM LİSTE) EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ? 2025 yılında ekmek zammı kaç olacak? Müge Anlı dilendirilen Şirin Elmas Hanilçi bulundu mu? 1 Kasım Müge Anlı'da neler oldu? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Kasım) Dolar ne kadar oldu? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım Youtube neden açılmıyor? Gelin Evi kim kazandı? 1 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? MasterChef Nigar'ın sağlık durumu ne? Nigar Akyıldız kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri mi dönüyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.