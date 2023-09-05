Bingöl'de 25 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç İlçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 25 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Genç İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbar sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekiplerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda; 4 kilo 926 gram Skunk, 20 kilo 604 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak bir kişi yakalanmış olup, Genç İlçesi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından tahkikata başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL