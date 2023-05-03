Bingöl'de 21 kilo 516 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 21 kilo 516 gram esrar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçe kırsalında operasyon gerçekleştiren ekipler, araziye gizlenmiş 21 kilo 516 gram toz esrar ele geçirdi.