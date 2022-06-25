Bingöl'de 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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Bingöl'de 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'de 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, tarlada ekili 21 bin 66 kök Hint keneviri bulundu.

Güvenlik güçleri, uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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