BİNGÖL'DE 20 YILLIK İFTAR GELENEĞİ; BİN KİŞİ SOFRADA BULUŞTU

BİNGÖL'de bu yıl 20'ncisi gerçekleşen iftar geleneği, yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Kültür Mahallesi'nde yetişemeyenler ve evde yemek pişirmeye vakti olmayanlar için 2003 yılında 10-20 kişiyle başlayan iftar geleneği, bu yıl yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Yağışlı hava nedeniyle Kültür Camii ve taziye evinde yapılan iftar programına katılanlar, yoldan geçenleri de davet ederek, evlerinde yaptıkları yemekleri gelenlerle paylaştı. Ramazan ruhunu birlikte iftar yapmakla yaşattıklarını belirten mahalle sakinlerinden Ali Duvarcı, Mahalle olarak bu geleneği 20 yıldır sürdürüyoruz. Bu etkinlik daha önce 10 ila 20 kişiyle başladı. Her yıl ramazan ayı boyunca düzenli olarak bu geleneksel iftar yemeğini düzenliyoruz. Bin civarında kişiye iftar yemeği verdik. Bu geleneksel iftar programının Bingöl'ün diğer mahallelerinde de olması harika olur. Şehrin büyümesi ve insanların apartman kültürüne geçiş yapmasıyla birlikte Ramazan'ın eski lezzetleri de unutulup gitti. Ancak Bingöl'de Kültür Mahallesi'nin başlattığı bu geleneğin yeni nesillere aktarılarak o eski lezzetlerin yeniden yaşatılmasını istiyoruz dedi.

Siyasi görüşlerin iftar sofrasında unutulduğunu belirten Hüseyin Aşan ise, Bu iftar sofrasının eşsiz özelliklerinden biri de arkadaşlarımızla birlikte 20 yıldır bu programı gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Katılım sağlayan arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim. Katılan arkadaşların siyasi görüşleri ve statüleri farklı olsa da yemek kardeşlik ve dayanışma içinde geçti diye konuştu.