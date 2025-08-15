Bingöl'de 2. Yaşlılık Şurası kapsamında İl Yaşlı Çalıştayı gerçekleştirildi

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde "2. Yaşlılık Şurası" kapsamında "İl Yaşlı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23 Temmuz 2025 tarihli yazısı doğrultusunda, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde düzenlenen çalıştaya İl Müdür Vekili Hasip Akça başkanlık etti.

Toplantıya Valilik, Bingöl Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İŞKUR Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yaşlılar ve öğrencilerden oluşan 35 kişilik çalışma grubu katıldı.

Çalıştayda, sağlık ve psikolojik destek, güvenli yaşam, yaşam riskleri ve yaşlı refahı, yaşlı bakım ve yaşam kalitesi, aktif ve sağlıklı yaşam ile aile yapısındaki değişim ve yaşlılara etkisi konuları ele alındı.