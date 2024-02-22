Bingöl'de 2 Kilo 600 Gram Esrar Ele Geçirildi
Bingöl'ün Solhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ilçede düzenledikleri operasyonda bir kişiyi, 2 kilo 600 gram kubar esrarla yakaladı.
Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.