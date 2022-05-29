Bingöl'de 2 katlı evin çatı katı alev alev yandı - Haberler

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Servi Beldesi'nde 2 katlı evin çatı katı alev alev yandı. Evde büyük hasara neden olan yangında, ailenin çatı katındaki tüm erzakları kül oldu.

Yangın, Genç ilçesine bağlı Servi Beldesi Fatih Mahallesi'nde sabaha doğru meydana geldi. Ahmet Uzun'a ait 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de katıldığı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev büyük hasar görürken Uzun ailesinin çatı katında bulunan tüm erzakları küle döndü.