Bingöl'de 2 Bin 860 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 bin 860 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda dün, ilçe kırsalındaki 4 farklı noktada arama yapan ekipler, 2 bin 860 kök Hint keneviri ele geçirdi.