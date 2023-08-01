Bingöl'de 2 Bin 252 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılan uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında 2 bin 252 kök Hint keneviri ve 579 metre sulama hortumu ele geçirildi. Adli işlemler başlatıldı.