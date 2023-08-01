Bingöl'de 2 Bin 252 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
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Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılan uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında 2 bin 252 kök Hint keneviri ve 579 metre sulama hortumu ele geçirildi. Adli işlemler başlatıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 bin 252 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında ilçe kırsalında arama yaptı.
Ekipler, 3 tarlada 2 bin 252 kök Hint keneviri ve 579 metre sulama hortumu ele geçirdi.
Konuyla ilgili adli işlemler başlatıldı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel