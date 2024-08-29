Bingöl'de 2 araçta, kalaşnikof ve 2 av tüfeği ele geçirildi
Bingöl'de yapılan operasyonda, 2 araçta kalaşnikof ve 2 av tüfeği bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada, silahlar ve mühimmat ele geçirildi.
Bingöl'de 2 araçta, kalaşnikof ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde kent merkezinde ve Genç ilçesinde 2 aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, kalaşnikof, 2 av tüfeği, şarjör ve 80 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.