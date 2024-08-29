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Bingöl'de 2 araçta, kalaşnikof ve 2 av tüfeği ele geçirildi

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Bingöl'de yapılan operasyonda, 2 araçta kalaşnikof ve 2 av tüfeği bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada, silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Bingöl'de 2 araçta, kalaşnikof ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde kent merkezinde ve Genç ilçesinde 2 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, kalaşnikof, 2 av tüfeği, şarjör ve 80 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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