Bingöl'de 19 Kilo Esrar ve Bin 345 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonda, 19 kilo kubar esrar, bin 345 kök kenevir ele geçirilirken 6 şüpheli de gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Genç İlçesi kırsalında icra edilen Narkoterör Operasyonu neticesinde 19 kilo 213 gram kubar esrar maddesi, bin 345 kök kenevir bitkisi, 300 metre sulama hortumu, 1 adet 7.65 çapında tabanca ve 1 adet şarjör, 40 adet 7,65 mm. tabanca fişeği ve 1 adet muşta ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak olay şüphelileri H.A.,M.A.,V.K., E.S.,E.K ve Ö.A. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL