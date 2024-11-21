Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonda 19 kilo 930 gram toz esrar ile bir ruhsatsız tabanca ve 13 fişek bulundu. Üç şüpheli ise dolandırıcılık ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçlarından yakalandı.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 19 kilo 930 gram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, 19 kilo 930 gram toz esrar, ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

Ekipler ayrıca "dolandırıcılık ile alkol ve uyuşturucunun etkisinde araç kullanma" suçundan arama kaydı bulunan 3 şüpheliyi de yakaladı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu

 MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu

Bahçeli'nin kalemini kırdığı MHP'li 3 vekil altın kaçakçılığı mı yaptı?

 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu

Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sırrı Sakık'a o görüntüyü sordu
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Tutuklu belediye çalışanından çok konuşulacak savunma

Bebek katili belediye çalışanı! Hakim sıkıştırdı, dönen dolabı bir bir anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 21 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 171. bölüm izleme linki BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? 32. dönem POMEM başvurusu ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları nedir? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? 21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri başladı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.