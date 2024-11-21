Bingöl'de 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonda 19 kilo 930 gram toz esrar ile bir ruhsatsız tabanca ve 13 fişek bulundu. Üç şüpheli ise dolandırıcılık ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçlarından yakalandı.
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 19 kilo 930 gram toz esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, 19 kilo 930 gram toz esrar, ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.
Ekipler ayrıca "dolandırıcılık ile alkol ve uyuşturucunun etkisinde araç kullanma" suçundan arama kaydı bulunan 3 şüpheliyi de yakaladı.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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