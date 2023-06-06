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Bingöl'de 150 Bin TL Değerinde Altın ve Para Çalan Şüpheliler Yakalandı

Bingöl'de 150 Bin TL Değerinde Altın ve Para Çalan Şüpheliler Yakalandı

Güncel Haberler

Bingöl'de JASAT ekipleri, bir evden yaklaşık 150 bin değerinde altın ve para çalan şüphelileri yakaladı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bingöl'de JASAT ekipleri, bir evden yaklaşık 150 bin değerinde altın ve para çalan şüphelileri yakaladı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, " Bingöl'ün Merkez ilçesindeki bir evden yaklaşık 150 bin TL değerinde altın ve para çalınması olayı meydana gelmiştir. Olayın aydınlatılması ve faillerinin tespit edilmesi amacıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma'nın Dedektifleri (JASAT), Olay Yeri İnceleme ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan müşterek çalışma neticesinde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili B.E., E.G., İ.G. ve N.G. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hırsızlık olayı ile gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevkleri sağlanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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