Bingöl'de 15 Bin 300 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından 15 bin 300 kök Hint keneviri ele geçirildi. Valilik açıklamasına göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretine karşı çalışmalar devam ediyor.
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 bin 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda ilçe kırsalındaki 5 farklı noktada düzenlediği operasyonda 15 bin 300 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel