Bingöl'de 14 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Kişi Tutuklandı

BİNGÖL'de jandarma ekiplerinin durdurduğu hafif ticari araçta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ekinyolu köyü yol kontrol noktasında yapılan denetimde, sürücülüğünü E.U.E.'nun yaptığı hafif ticari araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 14 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç sürücüsü E.U.E. ve yanında yolcu olarak bulunan organizatör C.M.K. hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Yakalanan 14 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Bingöl il sınırları içinde göçmen kaçakçılığı ve yabancıların yasadışı ikamet etmelerine göz açtırmadığımız gibi bu tür yasadışılıklar için Bingöl'ün transit olarak kullanılmasına da müsaade etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: Aziz ÖNAL / BİNGÖL Kamera: BİNGÖL