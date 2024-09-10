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Bingöl'de 122 okulda polis ekibi görevlendirildi

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Bingöl'de polis sorumluluk sahasındaki 122 okulda, öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer okul personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekibi görevlendirildi. Suç ve şiddetin önlenmesi, okul ortamının güvenli tutulması için hizmet devam edecek.

Bingöl'de polis sorumluluk sahasındaki 122 okulda polis ekibi görevlendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okul çevrelerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer okul personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla devriye gezen polis ekibi görevlendirildi.

Suç ve şiddetin önlenmesi, okul ortamının güvenli tutulması amacıyla verilecek hizmet huzur ve asayişin koruması için eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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