Bingöl'de 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 kilo 460 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda ilçe kırsalında düzenlediği operasyonda 12 kilo 460 gram kubar esrar ve 1 tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli İ.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.