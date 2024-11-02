Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de 12 hafız için icazet töreni yapıldı

Bingöl'de 12 hafız için icazet töreni yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan kız öğrenciler icazet merasimiyle belgesini aldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan kız öğrenciler icazet merasimiyle belgesini aldı.

İlçe Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitler Kız Kuran Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 12 kız öğrenci için Solhan Belediyesi Kültür Merkezinde icazet töreni düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaymakam Muhammed Çetin, programda yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik ederek, onlara eğitim hayatlarını sürdürmelerini tavsiye etti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç de Kur'an-ı Kerim'i okumanın ibadet olduğunu belirterek, öğrencilere başarılar diledi.

İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak ise hafızları ve onları yetiştiren hocaları tebrik etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim

"CHP'nin 6 okundan biri milliyetçiliktir, yörüngesini şaşıran ben değilim"

 Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Canımı sıktı, boğazını sıktım

Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

 Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi

Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üreten işletmede kuş gribi tespit edildi
9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı

Tutuklanan baba, cezaevinde intihar etti
SON DAKİKA: 2 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları... HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2025 Hac kayıtları ne zaman? Kayıtlar nereden yapılacak? Şirin Elmas nerede bulundu, öldürüldü mü? Sivasspor- Rizespor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor- Rizespor maç özeti! SİVASSPOR- RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor-Rizespor maçı HD, şifresiz, kesintisiz izleme linki var mı? Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu? Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Ümit Gündeş kimdir? Ümit Gündeş kaç yaşında, nereli? Ümit Gündeş'in hayatı ve kariyeri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Kasım Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.