Bingöl'de 1150 kınalı keklik doğaya bırakıldı - Haberler

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Bingöl'de 1150 kınalı keklik doğaya bırakıldı

AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
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Bingöl'de 1150 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Bingöl'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "Hayvan Salım Programı" kapsamında 1150 kınalı keklik doğaya salındı.

Bingöl'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "Hayvan Salım Programı" kapsamında 1150 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1150 kınalı keklik, program kapsamında araçlarla il ve ilçe kırsalındaki farklı noktalara taşındı.

Ekipler tarafından kafeslerde taşınan kınalı keklikler, Kiğı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Dalbasan, Göltepesi, Çobantaşı ve Ormanardı devlet avlaklarında doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kekliklerin salındığı alanlarda koruma ve kontrol tedbirlerinin artırıldığını belirtti.

AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bingöl, Güncel, Haberler

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