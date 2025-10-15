Haberler

Bingöl'de 11 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlü, uyuşturucu madde suçları ve kaçma suçlarından aranıyordu.

Bingöl'de hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, yapılan istihbari ve fiziki takip sonucu "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
15 bin öğretmen istihdamına ilişkin başvurular 17-21 Kasım'da alınacak

Binlerce öğretmen ataması için kritik tarih belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerle keyif çattığı villanın son hali

İşte kediciklerle keyif çattığı villanın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.