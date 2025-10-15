Bingöl'de 11 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Bingöl'de hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, yapılan istihbari ve fiziki takip sonucu "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Firari hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.