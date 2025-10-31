Haberler

Bingöl'de 11 Yaşındaki Berra'nın İhmal Nedeniyle Ölümü Protesto Edildi

Bingöl'de bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Berra Kızılboğa için öğrenciler ve veliler eylem yaptı. Protestoda, bölgede alınması gereken güvenlik önlemleri için yetkililere çağrıda bulunuldu.

BİNGÖL'de 1 hafta önce okuldan dönerken otomobilin çarpmasıyla yaralanan ve bugün hastanede hayatını kaybeden Berra Kızılboğa (11) için öğrenciler ve velileri, Bingöl-Muş kara yolunu trafiğe kapatıp eylem yaptı. Öğrenciler, bölgede yeterli güvenlik önlemi alınmadığını belirterek, yetkililerden kalıcı çözüm istedi.

Kaza, 1 hafta önce Sinani Mahallesi Bingöl-Muş kara yolunda meydana geldi. Borsa İstanbul Kaleönü Ortaokulu öğrencisi Berra Kızılboğa, evine döndüğü sırada yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Berra Kızılboğa, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Berra'nın okul arkadaşları, veliler ve mahalleli, Bingöl-Muş kara yolunu trafiğe kapattı. 'Artık yeter, önlem alınsın' sloganları atan topluluk, bölgede üst geçit, yaya geçidi ve trafik ışığı gibi kalıcı tedbirlerin alınmasını talep etti.

'SESSİZ KALINMAMALI'

Mahalleli adına konuşan Ahmet Alakış, bölgede yıllardır benzer kazaların yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

"Bingöl-Muş kara yolunda sadece 2025 yılında 8 gencimizi kaybettik. Daha önce de aynı noktada birçok ölüm yaşandı ama hiçbir yetkili çözüm üretmedi. Bir üst geçit yapıldı ama yeterli değil. Bu artık bir ihmal değil, cinayete dönüşen bir duyarsızlık. Yetkililere sesleniyoruz. Gelin, bu yolu görün, halkın sesini duyun. Burada bir alt geçit ya da yaya hattı yapılması şart. Bu kadar ölüm yaşandı, hala sessiz kalınmamalı."

Daha sonra grup olaysız şekilde dağılırken, yol da tekrar trafiğe açıldı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
