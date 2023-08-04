Bingöl'de 11 Milyon Kök Kenevir ve 163 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 11 milyon 252 bin kök kenevir bitkisi ile 163 kilogram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu maddeye ait diğer malzemeler de bulundu.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 11 milyon 252 bin kök kenevir bitkisi ile 163 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Genç ilçesi kırsalında icra edilen narko terör operasyonu neticesinde 60 kilogram toz esrar maddesi, 103 kilogram kubar esrar maddesi, 11 milyon 282 bin 574 kök kenevir bitkisi, 17 bin 550 metre sulama hortumu, 1 adet 7.65 çapında tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimizin uyuşturucu madde ile mücadelesi halkımızın desteği ile devam edecektir" denildi. - BİNGÖL