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Bingöl'de 108 Gönüllüye Arama Kurtarma Eğitimi

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Bingöl'de, 90 öğretmen ve 18 kurum personelinden oluşan 108 gönüllü, olası depremlerde görev almak üzere 48 saatlik arama kurtarma eğitimi aldı. Eğitimler, Türkiye'de etkili arama kurtarma personeli oluşturma amacını taşıyor.

Bingöl'de, aralarında 90 öğretmenin bulunduğu 108 gönüllüye olası depremlerde görev almaları için arama kurtarma eğitimi verildi.

AFAD Başkanlığının "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Bin Arama Kurtarma Personeli" hedefi doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi'nde (MEB AKUB) gönüllü olarak görev alacak personele yönelik eğitimler sürüyor.

Bu kapsamda, kent merkezi ile Genç, Solhan, Karlıova, Kığı, Yedisu ve Adaklı ilçelerinde Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 90'ı öğretmen 18'i kurumun personeli 108 gönüllü 48 saatlik eğitim aldı.

Eğitimlerde, gönüllülerin arama kurtarma becerilerini geliştirmeleri, acil durumlarda etkili olmaları, teorik bilgi ve pratik beceri kazanmaları amaçlanıyor.

Bingöl AKUB Lideri Serhat Bürke, bu eğitimlerin sadece başlangıç olduğunu, gelecekte daha fazla gönüllüye eğitim verileceğini belirtti.

Bürke, projenin amacının Türkiye'nin her noktasında hazırlıklı ve etkili arama kurtarma personeli oluşturmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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