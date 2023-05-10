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Bingöl'de 1 kilo 566 gram toz esrar ele geçirildi

Bingöl'de 1 kilo 566 gram toz esrar ele geçirildi

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Bingöl'de 1 kilo 566 gram uyuşturucu bulundu.

Bingöl'de 1 kilo 566 gram uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, 8 Mayıs'ta Genç ilçesi kırsalında menfez altına gizlenmiş torbada 1 kilo 566 gram toz esrar ele geçirildi.

Konuyla ilgili gerekli adli işlemlere başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel

Bingöl Güncel Haberler

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