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BİNGÖL-CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLAN CEVDET YILMAZ'IN MEMLEKETİ BİNGÖL'DE SEVİNÇ

Güncel Haberler

Cevdet Yılmaz'ın kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev almasının ardından dün Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı nedeniyle yapılmayan davul zurnalı kutlamalar akşam saatlerinde yapıldı.

Cevdet Yılmaz'ın kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev almasının ardından dün Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı nedeniyle yapılmayan davul zurnalı kutlamalar akşam saatlerinde yapıldı. AK Parti İl Başkanlığı tarafından Genç Caddesi'nde organize edilen kutlamada, davul ve müzik eşliğinde halay çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cevdet Yılmaz AK Parti LGS Güncel Haberler

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