Bingöl Belediyesi otobüs duraklarını yeniliyor

Bingöl Belediyesi, şehrin farklı noktalarında bulunan yolcu bekleme duraklarını yeniliyor.

Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deforme olan yolcu bekleme duraklarının yerine yeni ve kullanışlı durakların monte edilmeye başlandı.

Çalışma kapsamında farklı mahallelerde 9 eski durak yenilendi.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha rahat ve güvenli ulaşım sağlamaları için ihtiyaç tespit edilen noktalarda eskiyen yolcu bekleme durakları yenileriyle değiştiriliyor.