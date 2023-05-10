Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bingöl Belediyesi otobüs duraklarını yeniliyor

Bingöl Belediyesi otobüs duraklarını yeniliyor

Güncel Haberler

Bingöl Belediyesi, şehrin farklı noktalarında bulunan yolcu bekleme duraklarını yeniliyor.

Bingöl Belediyesi, şehrin farklı noktalarında bulunan yolcu bekleme duraklarını yeniliyor.

Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deforme olan yolcu bekleme duraklarının yerine yeni ve kullanışlı durakların monte edilmeye başlandı.

Çalışma kapsamında farklı mahallelerde 9 eski durak yenilendi.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha rahat ve güvenli ulaşım sağlamaları için ihtiyaç tespit edilen noktalarda eskiyen yolcu bekleme durakları yenileriyle değiştiriliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel

Bingöl Belediyesi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title