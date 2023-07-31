Bingöl Belediyesi Çocuk Şenliği'nde Çocuklar Eğlendi

Bingöl Belediyesi'nin düzenlediği 'Çocuk Şenliği"nde çocuklar doyasıya eğlendi.

Bingöl Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukları unutmadı. Yaz etkinlikleri çerçevesinde 'Çocuk Şenliği' düzenleyen belediye, yüzlerce çocuğa dolu dolu gün geçirtti. Kent Park'ta ailelerin ve çocukların katılımıyla düzenlenen şenlikte kukla, balon, ateş cambaz ve köpük şovları, palyaço/yüz boyama ile çeşitli yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklara zaman ayırmanın önemine değinen Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Buradaki bu coşkuyu, buradaki bu heyecanı sizler oluşturdunuz. Küçük çocuklarımız, geleceğimiz ve en büyük sermayemiz. Ailelerimiz, çocuklarıyla bugün burada büyük coşku oluşturdu. Bütün her bir anne ve babalara buraya geldikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Bu ortamda sizleri mutlu edebiliyorsak, bu güzel ortamları size sunabiliyorsak ne mutlu bize. Çocuklarımız için anne ve babalara bir kez daha şunu söylemek istiyorum, onlar için yapabileceğimiz en büyük iyilik onların gereksinim duyduğu ilgi ve sevgiyi göstermek. Onlara zaman ayırmak, onların ilgi duyduğu şeylere zaman ayırmak" dedi.

Şenlikte çok eğlendiğini belirten Merve Suçmez, "Gösteriler çok güzeldi, çok eğlendik. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Devamını da bekliyoruz, her şey çok güzeldi" diye konuştu.

Emek verenlere teşekkür eden bir çocuk ise, "Ailemle Bingöl'e yurt dışından geldik. Şenliğe katıldık, bu şenlik dolu doluydu. Burada emek veren herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - BİNGÖL