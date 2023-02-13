BİNGÖL, BATMAN VE MİDYAT'TA MESLEK LİSELİLER DEPREMZEDELER İÇİN SOBA ÜRETMEYE BAŞLADI

BİNGÖL, Batman ve Mardin'in Midyat ilçesinde meslek liseliler, okul atölyelerinde Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen bölgelere gönderilmek üzere soba üretmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde evleri zarar gören depremzedeler için, Bingöl, Batman ve Mardin'in Midyat ilçesindeki mesleki teknik ve anadolu liselerinin atölyelerinde öğretmen ve öğrencilerden oluşan ekiplerce çadırlarda yakılabilen soba üretimine başlandı.

Bingöl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde öğrenci ve gönüllü öğretmenlerden oluşan ekip, depremlerden etkilenen kentlere gönderilmesi için çadır sobası yapmaya başladı. Metal teknolojisi alanında öğrenim gören öğrenciler, öğretmen ve ustalarla beraber günlük 150 soba üretimi yapıyor. Üretilen sobaları en kısa sürede bölgeye ulaştıracaklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Hali Yücel, 'Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Deprem olduktan sonra Sayın Bakanımızın ve Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak önce ne yapabiliriz, bunu düşündük. Tabi ilk başlarda temel gıda maddeleri önem arz ediyordu, ama şu anda bulunduğumuz süreçte depremzedelerin ısınma problemi baş gösterdi. Bizde Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, ısınma sorununu gidermek için hemen meslek lisesi müdürlerimizle bir araya geldik. Bingöl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde soba üretimine başladık. Şuan günlük olarak 150 adet soba üretimi yapıyoruz. Burada 20'ye yakın öğrencimiz var. 10 tane gönüllümüz ve öğretmenlerimiz var, okul idaresi ile her yönüyle bir bütünüz hazırız. Bir vücut olduk Bingöl olarak, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugünde hali hazırda olan 200 adet sobamızı Adıyaman'a soba ulaştırdık. Bundan da mutluluk duyuyoruz. İnşallah elbirliği içerisinde bir bütün olarak bu içinde yaşadığımız süreci atlatacağımıza inanıyorum' dedi.

'TALEP GELİRSE ÇADIR VE SEYYAR TUVALET ÜRETİMİNİ BAŞLATABİLİRİZ'

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan metal bölümü öğrencileri de, depremzedeler için soba ve su deposu üreterek, seyyar tuvalet ve çadır modellemelerini yaptı. Depremzedeler için ürettikleri ihtiyaç malzemeleri ile ilgili konuşan Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alan Şefi Mehmet Ferit Aygül, 'Biz metal bölümü olarak deprem bölgesindeki depremzede yurttaşlarımıza yardım olsun diye çadır içi ve çadır dışı soba üretimine seri bir şekilde girdik. Bunun yanında seyyar tuvalet ve çadır modellerimizi yaptık. Eğer talep gelirse çadır ve seyyar tuvalet üretimini de başlatacağız hemen. Şuanda bugün için gelecek olan araç 250 adet sobamızı yükleyip, Kahramanmaraş'a inşallah göndereceğiz. Gönüllü öğrencilerle, bizim kendi öğrencilerimizle tam kapasite şuan çalışıyoruz. Şuanda 16 öğrencimizle beraber çalışıyoruz. Elimizdeki makinelerin kapasitesi yettiği, gerektirdiği miktarınca biz çalışıyoruz. Gün içerisinde 250 dış soba üretimini hedefliyoruz inşallah başaracağız bunu. Emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve okul idaremize teşekkür ediyorum. Dün su deposu gönderdik 15 tane. Yanında İslahiye'ye 15 tane de soba gönderdik' dedi.

Okulun 12'nci sınıf öğrencisi Emre Sayış da, 'Burada depremzedeler için soba, çadır, seyyar tuvalet gibi şeyler üretiyoruz. Arkadaşlarımız ve hocalarımızla beraber bir nebze bile olsa onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz' diye konuştu.

'TEMENNİMİZ ORADAKİ DEPREMZEDELERE BİR NEBZE BİZİM KATKIMIZ OLSUN'

Midyat'ta Telkari Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri de, okul idaresi tarafından temin edilen varilleri sobaya çeviriyor. Şu ana kadar 150 çadır dışı odun sobası ürettiklerini ifade eden Midyat Telkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Avni Şengül, 'Deprem bölgesine gönderilmek üzere soba üretimi yapıyoruz. Çadır dışı soba olarak üretim yapıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda günlük 50 soba üretmeyi planlıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüzün talimatıyla hemen üretime başladık. 2 gün içerisinde yaklaşık 150 üretim yapılmış durumda. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz bu anlamda çalışmalarına devam ediyorlar. Hepsine teşekkür ederim. Canhıraş bir şekilde çalışmalar yapılıyor. Temennimiz oradaki depremzedelere bir nebze bizim katkımız olsun. İnşallah bu anlamda da elimizden gelen her türlü çabayı gösteririz' ifadelerini kullandı. (DHA)