Bingöl Balı ve Osmaniye Yer Fıstığı AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bingöl balı, AB coğrafi işaretli ilk balımız. AB'den coğrafi işaret tescili alan 23. ürünümüz Bingöl balı oldu" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bingöl balı, AB coğrafi işaretli ilk balımız. AB'den coğrafi işaret tescili alan 23. ürünümüz Bingöl balı oldu. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Avrupa Birliği süreci devam eden 53 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Osmaniye yer fıstığının da Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 22. ürün olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Osmaniye'ye ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Sait Çenet'i, Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulunu, Meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 53 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA