Bingöl Balı AB Coğrafi İşaret Tescili İçin Son Aşamaya Ulaşıldı

Bingöl balının Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili alması sürecinde son aşamaya ulaşıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kurum tarafından, "Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği" kapsamında, AB'ye tescil başvurusunda bulunulan Bingöl balı için son aşamaya ulaşıldığı belirtilen paylaşımda, "AB Komisyonu tarafından başvurusu uygun bulunan Bingöl balı, AB Resmi Gazetesi'nde bugün ilan edildi. Üç aylık itiraz süresinin dolmasının ardından tescil edilecek." ifadeleri kullanıldı.