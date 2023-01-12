Bindiği taksinin şoförünü taşla hastanelik eden şüpheli tutuklandı (2)
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'AMACIM BAYILTIP PARALARINI ALMAKTI'Antalya'nın Kepez ilçesinde, bindiği taksinin şoförü Mesut Dertli'yi başına taşla vurarak yaralayan Hüseyin Şahin, amacının gasp olduğunu öne sürdü.
'AMACIM BAYILTIP PARALARINI ALMAKTI'
Antalya'nın Kepez ilçesinde, bindiği taksinin şoförü Mesut Dertli'yi başına taşla vurarak yaralayan Hüseyin Şahin, amacının gasp olduğunu öne sürdü. Emniyetteki ifadesinde Şahin, "Amacım; bayıltıp, paralarını almaktı ancak kemerini çıkarıp, karşılık verince kaçmak zorunda kaldım" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel