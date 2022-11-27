Binden Fazla Ötücü Kuğu, Çin'in Shanxi Eyaletindeki Sulak Alana Akın Etti

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Shengtian Gölü'ne bu yıl kışı geçirmek üzere 1000'den fazla ötücü kuğu geldi.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Shengtian Gölü'ne bu yıl kışı geçirmek üzere 1000'den fazla ötücü kuğu geldi.

Sekiz kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan Shengtian Gölü, Sarı Nehir boyunca ulusal koruma altındaki büyük bir sulak alanda bulunuyor.

Her yıl Ekim ayından itibaren gelen göçmen kuğular, Sarı Nehir boyunca yiyecek arar ve kışı geçirmek için sulak arazide kalır.

Uygun iklim koşullarının yanı sıra, buradaki bol yiyecek ve iyileştirilmiş ortam da göçmen kuşları çeken önemli nedenler arasında yer alıyor.

SES (Çince): CUİ LİANG, Shengtian Gölü manzara alanı çalışanı:

"Her yıl kuğular gelmeden önce, iyi şekilde hazırlık yaparız. İlk olarak, tüm su aktivitelerini durdururuz. İkincisi, ötücü kuğuların ana yaşam alanlarını temizleriz. Geldiklerinden sonra ise ötücü kuğuların nüfusu ve yaşam alışkanlıklarını izlemeleri için bütün bölgede devriye gezecek personel ayarlarız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'dan bildiriyor. (XHTV)