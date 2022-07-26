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Binboğa Dağlarında kar tüneli keşfedildi

İhlas Haber Ajansı - Fazilet Çomruk - Güncel
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Binboğa Dağlarında kar tüneli keşfedildi Kahramanmaraş'ta Binboğa Dağlarında 2200 rakımlı bölgede kar tüneli keşfedildi.

Binboğa Dağlarında kar tüneli keşfedildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Binboğa Dağlarında 2200 rakımlı bölgede kar tüneli keşfedildi.

Afşin ilçesinde Binboğa Dağlarında iki tepe arasındaki büyük bir kar tüneli görüntülendi. 60 metre uzunluğunda, 12 metre yüksekliğindeki kar tünelinin fotoğraflarını ve görüntüsünü çeken Beden Eğitimi Öğretmeni Dağcı Fatih Dağ, "Binboğa Dağlarında yaylacıları ziyareti esnasında 2200 rakımlı bir bölgede iki tepe arasında büyük bir kar kütlesi gördük. Yanına yaklaştık ve muhteşem güzellikteki kar tünelini keşfettik. Türkiye'de sadece Aladağlar bölgesinde Aksu Vadisinde bu kar tünellerinin olduğunu öğrendik" dedi.

Buraya ulaşabilmenin oldukça zor olduğunu söyleyen Dağ, "Tüm Türkiyemiz sıcaklıklarla boğuşurken bölgemizde keşfettiğimiz bu kar tünelleri bizleri mutlu edip serinletmiştir" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Fazilet Çomruk - Güncel

Kahramanmaraş Afşin Güncel Haberler

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