BinBin'in yeni rotası Üsküp

Mikromobilite alanında teknoloji üreten, çevreci ve pratik ulaşım çözümleri sunan şirket BinBin, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyete başladığını açıkladı.

Bulgaristan ile başladığı yurt dışı açılımını Bosna Hersek ve Hırvatistan'la sürdüren; GO Sharing satın alması ile Batı Avrupa'ya da giriş yapan şirket, şimdi de Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyete başladığını duyurdu.

Kısa süre önce Hollanda merkezli GO Sharing'i bünyesine katan BinBin, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te paylaşımlı elektrikli skuter hizmeti sunmaya başladı. Türkiye'nin de dahil olduğu 5 ülkede toplam 21 şehirde hizmet veren şirket, Makedonyalılar için de kısa mesafeli yolculukları çok daha pratik ve kolay hale getirecek.

"SATIN ALMA VE ORGANİK BÜYÜMEYLE BAŞARI GRAFİĞİMİZİ ARTIRIYORUZ"

BinBin CEO'su Kadir Abdik, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yüksek hizmet kalitesiyle hizmet ağlarını büyütmeye odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"BinBin olarak kuruluşumuz üzerinden daha dört yıl geçmişken şimdiden uluslararası mikromobilite dünyasında prestijli bir yer edindik. Gerek satın almalarla gerekse organik büyümemiz ile başarı grafiğimizi daha da artırarak yolumuza devam ediyoruz. Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan'ın ardından Üsküp'teyiz. Yurt dışında faaliyet gösterdiğimiz tüm şehirlerde yeni model scooterlarımız ve uygun fiyatlandırma politikalarımız sayesinde kısa zamanda şehirlerin vazgeçilmez bir parçası haline geliyoruz. Üsküp'te de bu ilginin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İşimizin doğası gereği 7/24 özveri ile çalışan saha ve destek merkezi ekibimizle birlikte en iyi hizmeti sunacağız. Avrupa'da sahada olan ilk 3 mikromobilite şirketinden biri olma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.