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Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı'nın şehit edildiği terör saldırısının sanıklarının yargılanması devam ediyor

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Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 2015'te şehit edildiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırının faili "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik'in de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 2015'te şehit edildiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırının faili "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik'in de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, terörist Savaş Çelik tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Tutuksuz sanıklar M.Y. ve İ.Y. ile avukatların salonda hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz yargılanan diğer 9 sanık katılmadı.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen terörist Çelik, tahliye talebinde bulundu.

Avukatların da savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Mayıs'a erteledi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2015 yılında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıya ilişkin, aralarında saldırının faili "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik'in de bulunduğu 12 sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", " devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Savaş Çelik Malazgirt Jandarma Mahkeme Güvenlik Terör Hukuk Güncel Haberler

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