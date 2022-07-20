Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faili 2 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faili 2 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:
Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faili 2 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yurt dışında yürütülen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 7 yıl önce şehit edildiği saldırının son faili olan PKK'lı terörist Savaş Çelik hakkında açılan dava, Muş 1.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yurt dışında yürütülen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 7 yıl önce şehit edildiği saldırının son faili olan PKK'lı terörist Savaş Çelik hakkında açılan dava, Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Malazgirt'te 27 Temmuz 2015'te Binbaşı Kulaksız'ın evine gittiği sırada terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilmesiyle ilgili devam eden davanın iddianamesinde, "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, terörist Çelik'in saldırının yapılmasını kolaylaştırdığı, yardım ettiği ve saldırıya bizzat katıldığına dair bazı teröristler ile gizli tanıkların da ifadeleri yer alıyor.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise Çelik'in teröristlerle fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği, terör örgütünün hiyerarşisi içinde yer aldığı kaydediliyor.

Saldırıya ilişkin 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenilen Savaş Çelik'in farklı suçlardan da 8 arama kaydı bulunuyor.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Savaş Çelik Malazgirt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title