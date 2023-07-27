BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ, ŞEHİT EDİLDİĞİ YERDE ANILDI

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde 8 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız, şehit düştüğü yerde anıldı.

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız ve eşi Sibel Funda Kulaksız, 27 Temmuz 2015 tarihinde, saat 19.30'da gittikleri ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. PKKKCK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin gerçekleştirdikleri hain saldırı sonucu Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız şehit olurken, eşi Sibel Funda Kulaksız yaralandı. Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda; saldırıyı gerçekleştiren PKKKCK bölücü terör örgütü mensupları ile teröristlere yardım ettiği belirlenen 13 şüpheliden 3'ü çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehadetinin 5'inci yıldönümünde, 10 şüpheliye yönelik olarak; 27 Temmuz 2020 günü Muş ve Balıkesir illerinde 9 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 9 kişi tutuklandı.

SON FAİL MAVİ KATEGORİDE ARANIYORDU

Kulaksız'ın şehit edilmesi ile ilgili 'son fail' olduğu belirtilen 'Zerdeşt' kod adlı PKKKCK'lı terörist Savaş Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesinde düzenlediği operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirildi. Terörden arananlar listesinde 'mavi kategori'de yer alan Çelik'in, 2015 yılının sonunda Suriye'ye geçerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.

DAVASI 6 EKİM'E ERTELENDİ

Yakalandıktan sonra Muş'a getirilen PKK'lı terörist Çelik, Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 'Zerdeşt' kod adlı terörist Savaş Çelik'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Son olarak 23 Haziran 2023 günü hakim karşısına çıkan Çelik'in duruşması mahkeme tarafından 6 Ekim'e ertelendi.

ŞEHİT EDİLDİĞİ SAATTE VE AYNI YERDE ANILDI

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız, şahadetinin 8'inci yıldönümünde anıldı. Malazgirt Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende Alparslan Camii İmam Hatibi Ali Kızılkaya'nın Kur'an okumasından sonra Müftü Vekili Bekir Irmak, katılımcılara dua ettirdi.

'ŞEHİTLER TEPESİ HİÇBİR ZAMAN BOŞ KALMAYACAK'

Törende konuşan Kaymakam Göksu Bayram, Bundan tam 8 sene evvel bulunduğumuz noktada Arslan bir binbaşımız, kahraman bir binbaşımız kahpece hain bir pusuda şehit edildi. Görev yaptığım bir yıllık süreçte kahraman binbaşımızın adını yüzlerce Malazgirtlilerden en güzel anılarla işittim. Hakkında çok güzel şeyler duyduk. Anladık, telakki ettik ki kahraman binbaşımız şehitlik mertebesine en yakışan bizim cümle şehitlerimizden bir tanesiydi. Kahraman binbaşımız gibi Arslanlarımız bu topraklardan eksik olmayacak, şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. Memleket için, bayrak için, devlet için şehadete yürümekten en ufak geri adımımız olmayacaktır. Bizler bu bayrağın gölgesinde ebediyen dalgalandırmak için canla başla cesaretle bu devleti milleti toprakları savunmaya devam ereceğiz. Arslan Binbaşının bıraktığı bayrağı bizler devraldık. İnşallah ileriki zamanlarda yanı başımızda küçücük avuçlarında bayrakları taşıyan yavrular bizden devralacak. Mübarek bayrağımız her zaman gönderde şerefli bir şekilde dalgalanmaya devam edecektir diye konuştu.

Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altun, Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olduğu yere karanfil bıraktı. (DHA)