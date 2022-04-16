Binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

KAYSERİ'de, 9 katlı binanın 5'inci katındaki merdiven boşluğunda atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi'nde, 9 katlı bir binanın 5'inci katında, merdiven boşluğunda bulunan atık malzemeler, bugün saat 11.30 sıralarında alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, apartmanı duman kapladı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturan 4 kişi, yangına müdahale ederken dumandan etkiledi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik çalışmayla söndürdü. Dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.